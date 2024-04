Regionali Basilicata - seggi aperti | come si vota

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 aprile 2024) Nuovo test elettorale importante per i partiti. Alle 7 di oggi, domenica 21 aprile, insono statiper le. Eccosi. A distanza di poco più di un mese dal voto abruzzese, per maggioranza e opposizione un nuovo test molto importante: le elezioniin. Un voto che potrebbe dire molto in chiave nazionale. Vito Bardi, presidente uscente e candidato di centrodestra, è sostenuto anche da Italia Viva e Azione. E questo lo porta ad essere sicuramente il grande favorito per la vittoria. I tre candidati al ruolo di governatore della– Notizie.com – © AnsaIl centrosinistra ha deciso di puntare su Piero Marrese, presidente della provincia di Matera. Nome sostenuto anche dal ...