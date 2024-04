(Di mercoledì 24 aprile 2024) Lesi svolgeranno l'8 e il 9 giugno: l'Italia elegge 76 europarlamentari. Alcuni leader di partito sarannoElly Schlein e Antonio Tajani - mentre altri no, tra cui Giuseppe Conte e Matteo Salvini. Si applica il metodo proporzionale, e infatti non ci saranno alleanze tra i partiti. Eccosie cosa dicono gli ultimi sondaggi.

Il voto in Basilicata e la strada verso le europee - Le elezioni europee, prossima tappa del Giro politico nazionale, si svolgono in modo completamente diverso dalle elezioni comunali, regionali e statali.gazzettadiparma

elezioni europee 2024: date e orari, candidati e come si vota per il Parlamento Ue - Le elezioni europee in Italia si svolgeranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024. I seggi saranno aperti dalle ore 14 alle ore 22 di sabato, e poi nuovamente dalle ore 7 alle 23 di domenica. A ...fanpage