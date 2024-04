Rai | Codacons - ' esposto a Vigilanza e Anac dopo dichiarazioni di Presta su Amadeus' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma, 29 apr. (Adnkronos) - "Non entriamo nel merito dei rapporti tra Lucio, e non ci interessano le questioni personali ed economiche tra il conduttore e il suo ex agente, ma ledicirca possibili violazioni delle disposizioni Rai meritano di essere approfondite per capire, nell'interesse degli utenti, se ci siano state irregolarità, così come avrebbe dichiarato il manager”. Lo spiega ad Adnkronos il presidente, Carlo Rienzi. Il riferimento è alle affermazioni dirilasciate in una recente intervista, secondo le quali in relazione ad ‘Arena Suzuki', programma prodotto da Arcobaleno Tre (la società di cuiha ceduto le quote ma rimane manager),avrebbe chiesto "che gli venisse pagata ...