Catania - annullata messa in programma per l' anniversario della morte di Mussolini

(Di lunedì 29 aprile 2024) Quel necrologio con la scritta "" e sotto "Fiamma Tricolore ricorda Benito" con appuntamento a una celebrazione religiosa prevista per il 28 aprile non è passato inosservata alla curia catanese. "La Santanella chiesa Santa Caterina a, per ricordare Benito, è stata", ha deciso l'arcivescovo Luigi Renna che ha anche disposto la chiusurachiesa fino alla finegiornata di oggi.