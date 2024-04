Casalnuovo - Primo Maggio al Parco delle Chiocciole con Giovanni Nappi

(Di lunedì 29 aprile 2024) Divertimento e riflessioni sul mondo del lavoro per ilalDivertimento e relax con area food, animazione per i bambini e concerti ma anche riflessioni sul mondo del lavoro con particolare attenzione al tema della disoccupazione e della sicurezza. Questo sarà ilorganizzato dapresso ilin via Paolo Borsellino adi Napoli. L’evento nasce dalla sinergia tra il Centro Studied il Sindacato Sli, a condurre sarà l’eclettico Mario Pelliccia con la collaborazione artistica del grande Bruno Senese ed il contributo tecnico di Luciano Quagliozzi. Alle ...

Roma - La Settimana metereologica si prospetta variegata in Italia , con giornate di Sole e Piogge alternate fino al Primo Maggio . Domani, Lunedì 29 Aprile: Nord: Variabilità con possibili piovaschi sulle Alpi, Maggio ri schiarite altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25°C. Centro: Tempo ... Continua a leggere>>

Viabilità per il ponte del 1° maggio: ecco quando mettersi in macchina - Quali sono giorni e orari da evitare per non incorrere in rallentamenti su strade e autostrade italiane I consigli per una partenza intelligente ...

Continua a leggere>>

Superbonus assunzioni 2024, beneficiari e importi - Prendono forma le maxi deduzioni per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato. Il progetto del Superbonus assunzioni 2024 prevede deduzioni fino al 130%, ecco beneficiari e condizioni.

Continua a leggere>>

Xi Jinping in visita di Stato in Francia a maggio, primo tour europeo dal Covid-19 - Era una visita di cui si parlava da qualche settimana, e ora è arrivata la conferma ufficiale. Il presidente cinese Xi Jinping sarà in Francia il 6 e 7 maggio per una visita di Stato. Crisi ...

Continua a leggere>>