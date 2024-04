Meteo Italia | Settimana di Contrasti - Sole e Piogge nel Primo Maggio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 29 aprile 2024) Roma - Lametereologica si prospetta variegata in, con giornate dialternate fino al. Domani, Lunedì 29 Aprile: Nord: Variabilità con possibili piovaschi sulle Alpi,ri schiarite altrove. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25°C. Centro: Tempo stabile eggiato, con lievi annuvolamenti in Toscana. Temperature in aumento, massime tra 23 e 28°C. Sud: Tempo asciutto e molto mite su tutte le regioni. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 22 e 27°C. Dopodomani, Martedì 30 Aprile: Nord: Nubi in aumento consulle regioni occidentali. Temperature in lieve calo, massime tra 19 e 26°C. Centro:ggiato conserali in Toscana, estese ...