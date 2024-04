L’ex ginnasta Carlotta Ferlito denuncia | “Mi hanno sputato addosso due ragazzini Bella Milano”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 aprile 2024) Una storia “che ha dell’incredibile”:, ex, medaglia d’argento alla trave agli europei del 2011, più volte campionessa italiana ha raccontato su TikTok, visibilmente scossa, di essere stata avvicinata da due ragazzi che, quando non ha dato loro il suo Instagram, le. “Io non ho neanche più la facoltà di piangere. Se l’avessi mi farei un pianto nervoso” ha detto raccontando che due ragazzi di quindici, forse 17 anni, in motorino fermi al semaforo lechiesto il suo riferimento di Instagram. “Ho risposto ‘domani mattina te lo do’ ridendo. A questo punto si fanno insistenti. Uno stava scendendo dalla moto e quindi gli dico ‘no guarda’. Il semaforo si fa verde, lui riparte e raga mi ha. Io ...