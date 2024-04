Caos nel centro storico Calci agli agenti - arrestato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Grosseto, 29 aprile 2024 - Sembra ormai essere una costante il fatto che quando arriva il sabato sera le Forze dell’ordine abbiano un gran da fare per placare situazioni pericolose, che potrebbero degenerare da un momento all’altro. Questa volta ilè scoppiato in, poco dopo la mezzanotte di sabato, fra piazza del Sale e via Ricasoli, e protagonista dell’episodio è stato un cittadino marocchino di 30 anni. L’uomo è stato avvicinato dadella Polizia municipale in borghese per un normale controllo, ma la sua reazione è stata imprevista e soprattutto incontrollata. Il trentenne aveva bevuto e al controllo di routine dei duedella Municipale ha reagito urlando e sando, poi è scappato in via Mazzini e si è gettato a terra, iniziando a dare testate sulle pietre del selciato. ...