(Di domenica 21 aprile 2024) Ilinè ormai travolto da, arresti eche, come in un vortice a cerchi concentrici, si fa sempre più stretto e sfiora Michele. Il presidente della Regionepotrebbe rischiare di essere indagato per rivelazione di segreto d’ufficio perché lo scorso 10 aprile – dopo aver saputo dell’imminente arresto del commissario dell’agenzia regionale per la tecnologia (Arti) ed ex assessore regionale all’Urbanistica, Alfonso Pisicchio – lo avrebbe avvertito dicendogli "dimettiti o ti rimuovo". A rivelarlo al gup sarebbe stato lo stesso Pisicchio mostrando le schermate della chat con cui il governatore lo avrebbe avvisato di una vecchia inchiesta che stava avendo una accelerazione. A questo punto la procura vuole vederci chiaro ed è probabile ...

Centrosinistra nel caos. Le inchieste in Puglia ora sfiorano Emiliano. Il rischio di nuove indagini - Il Centrosinistra in Puglia è ormai travolto da inchieste ... già in programma "in merito alle vicende legate ai rischi di infiltrazioni mafiose nel comune di Bari" su cui sta indagando anche la

