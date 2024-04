Santanchè | mozione di sfiducia nei confronti della ministra alla Camera | la discussione

(Di giovedì 4 aprile 2024) A partire dalle 9.30,dei deputati, è prevista la– e il successivo voto – sulladipresentata dal M5s neidel Turismo, Daniela, indagata per truffa ai danni dell’Inps in merito al caso Visibilia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il ministro: "Ennesima figuraccia sinistra, andiamo avanti". Come hanno votato e voteranno le opposizioni La Camera ha respinto - con 211 no, 129 sì e 3 astenuti - la mozione di sfiducia nei ... (sbircialanotizia)

Matteo Salvini, respinta la sfiducia. Attesa per il voto sulla Santanché: ...ha deciso di invertire l'ordine dei lavori della Camera per arrivare subito in serata alla votazione sulla mozione di sfiducia a Matteo Salvini e poi, in mattinata, a quella su Daniela Santanchè. La ...

Salvini - Santanchè, doppia mozione di sfiducia: maggioranza fa quadrato: La mozione contro il ministro delle Infrastrutture e vicepremier poggia sul rapporto siglato dalla ... quella che riguarda invece la ministra del Turismo Daniela Santanchè . Fra i deputati della ...