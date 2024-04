Milan | Mike Maignan salta il Sassuolo! Le ultime sull’infortunio

(Di sabato 13 aprile 2024) Brutte notizie per ilsalterà la partita contro ilper un problema fisico. Leanche verso la Roma Dopo la sconfitta di giovedì sera a San Siro contro la Roma, nella gara di andata dei quarti di Europa League, ildomani tornerà in campo. Alle 15 i rossoneri affronteranno ilal MAPEI Stadium, nel match della 32esima giornata di Serie A. A poche ore dalla partita però non sono arrivate buone notizie per Stefano Pioli. Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti,non sarà presente domani a Reggio Emilia per la sfida contro la squadra neroverde. Il francese infatti ha accusato un affaticamento muscolare e resterà a riposo a scopo precauzionale. Al suo posto domani sarà Marco ...

Calciomercato Milan , Mike Maignan come Rafael Leao : servono almeno 7 milioni di euro per il rinnovo di contratto… In casa Milan c’è preoccupazione per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Mike ... (dailymilan)

Milan, Maignan alza bandiera bianca: niente Sassuolo - Mike Maignan salterà la sfida contro il Sassuolo. A riportarlo è Sky Sport che racconta di come il francese del Milan non stia al meglio e dunque non partirà per Reggio Emilia causa affaticamento. Per ...calcionews24

Maignan salta Sassuolo-Milan: le ultime anche in vista della Roma - Maignan salterà Sassuolo-Milan, match valevole per la 32esima giornata di Serie A in programma domani al Mapei Stadium ...calciomercato

Milan, MAIGNAN AFFATICATO: NIENTE SASSUOLO - Vittima di un leggero affaticamento, Mike Maignan non prenderà parte alla sfida del Milan in casa del Sassuolo (domani alle ore 15). Una scelta ...sportmediaset.mediaset