Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 27 aprile 2024) Pubblicato il 27 Aprile, 2024 Fumu Tamuzo, un ex giocatore di calcio di nazionalità francese con 29 anni d’età, ha giocato per squadre come Auxerre, Beziers e Maritimo durante la sua breve carriera sul campo. Sin dalla sua giovinezza, è stato considerato una promessa nel panorama calcistico francese, tanto che ha rappresentato la nazionale under 20. Tuttavia, negli ultimi anni, gli infortuni hanno compromesso il suo fisico, portandolo fino al ritiro. Tamuzo ritiene che vi sia un legame tra i suoi problemi fisici recenti e i vaccini anti-, motivo per cui ha deciso di citare in giudizio. Exfail: la vicenda L’ex giocatore di calcio è convinto che molti dei suoi infortuni siano ...