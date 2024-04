Tamuzo - il calciatore porta in tribunale i vaccini Covid e fa causa a Pfizer e BioNTech | Effetti avversi dopo sier - il mio corpo non funziona come prima

(Di venerdì 26 aprile 2024) François-Xavier Fumuè un nome che agli appassionati di calcio non dirà niente. Tuttavia l'exè salito alla ribalta per essere stato vittima, a suo dire, deglida vaccino. E non sono danni collaterali da poco visto che è stato costretto al ritiro a soli 29 ann

Francia, Fumu tamuzo: "Dopo il vaccino Covid ho smesso di giocare". E fa causa a BioNTech e Pfizer - François-Xavier Fumu tamuzo porta in tribunale BioNTech e Pfizer e accusa: Ho smesso di giocare dopo il vaccino anti Covid. La testimonianza dell'ex Laval.

