Biden alla conquista dei repubblicani moderati

Il presidente americano Joe Biden e l'ex presidente Donald Trump si sono aggiudicati la nomination per le presidenziali. A novembre ci sarà la prima rivincita delle elezioni presidenziali americane in quasi 70 anni. Biden e Trump conquistano la nomination Il presidente americano Joe Biden si è ...

Conquistano la nomination in vista delle elezioni presidenziali in programma martedì 5 novembre 2024. Biden, riferiscono i media americani dalla Cnn al Washington Post, ha già raggiunto la soglia di 1968 delegati necessari per la nomination democratica con il risultato delle primarie in Georgia.

