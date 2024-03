Trump contro Biden La lunga marcia per conquistare il voto della suburra inquieta

L'Fbi dà la caccia ad un agente iraniano inviato negli Stati Uniti per colpire funzionari dell'attuale e della passata amministrazione Usa. Si tratterebbe di una vendetta per l'uccisione nel 2020 ... (ilgiornale)

I nemici non rappresentano un ostacolo in politica quando si sta dalla parte giusta e la parte giusta è quella dove sta il popolo, la gente comune (ilgiornale)

Russia: Calenda, 'l'asse giallo-verde è vivo e lotta insieme a Putin e Trump' - Roma, 19 mar (Adnkronos) - "Salvini ha fatto una dichiarazione di elogio a Putin. Conte non ha ritenuto di dire una parola sulle elezioni russe. Salvini inneggia a Trump, Conte rimpiange i tempi degli ...lanuovasardegna

Guai per Trump: non riesce a coprire cauzione da 464 milioni - (Teleborsa) - Ancora guai per Donald Trump che non riesce a trovare una compagnia assicurativa ... l'ex presidente ha anche usato parole a dir poco dure contro i migranti illegali che attraversano il ...teleborsa

Derive populiste: "Il rischio è una torsione illiberale delle democrazie" - L'estrema destra continua a fare il pieno di consensi in Europa e non solo. Dal Portogallo - ultimo esempio - è un filo che collega tutti i Paesi come se si trattasse di uno schema unico. Per comprend ...ilbolive.unipd