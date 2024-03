Biden e Trump conquistano la nomination per USA 2024

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Il presidente americano Joee l’ex presidente Donaldsi sono aggiudicati laper le presidenziali. A novembre ci sarà la prima rivincita delle elezioni presidenziali americane in quasi 70 anni.laIl presidente americano Joesi è aggiudicato lademocratica per le elezioni presidenziali di

