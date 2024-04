Gli italiani impegnati nei tornei ATP e WTA di tennis questa settimana Musetti all’Estoril | Berrettini a Marrakech | Cocciaretto a Charleston

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 1 aprile 2024) Dopo la fine del Sunshine Double, torna la regolare cadenza deiATP e WTA secondo l’andamentole. Cinque gli eventi in programma, dei quali il più importante è il WTA 500 di, poi ci sono il WTA 250 di Bogotá e gli ATP 250 di Houston,e dell’Estoril. In particolare, nel 500 sulla terra verde (o har-tru, secondo la definizione americana) è presente Elisabetta, che esordirà con la rumena Ana Bogdan per poi eventualmente finire contro Victoria Azarenka (che è uno dei pochi nomi da superstar mancanti nell’albo d’oro del torneo). Nella storia le migliori italiane qui sono state Silvia Farina e Sara Errani, con le semifinali rispettivamente nel 1995 e 2016. Da ricordare anche come Raffaella Reggi, qui, nel 1987 spaventò per un set Martina Navratilova. Nel 250 ...