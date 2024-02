C’è Posta per Te | Matteo Berrettini commosso per la storia di Denise | “Quando me l’hanno raccontata | ho pensato ‘Questa ragazza è una roccia’”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024)a C’èper Te. Durante la puntata andata in onda ieri su Canale 5, il tennista azzurro, finalista a Wimbledon nel 2021, è stato coinvolto nelladi due sorelle di Pistoia. A chiamare la trasmissione di Maria De Filippi è stata Debora, la maggiore, convinta di non essere stata sufficientemente accanto alla più piccolamentre affrontava il lutto per la morte del fidanzato Davide, collassato durante un allenamento di calcio. “avevo 22 anni e dovevo trasferirmi a Milano per seguire il mio compagno, me ne sono andata sapendo cheaveva lui”, ha raccontato. Una scelta che, a causa del lavoro, non le he permesso di tornare subito in Toscana per curarsi del dolore della sorella. Pentitasi di non essere accorsa nel momento del ...