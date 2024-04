Bergamo - donna travolta da un monopattino sul marciapiede | ricoverata in ospedale

Una Donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito , attorno alle 14,30 di giovedì. L’omicidio è avvenuto nella casa della coppia a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo, dove i due risiedevano da 4 anni. L’uomo, 43enne di nazionalità nigeriana come la moglie, l’ha accoltellata mentre ... Continua a leggere>>

Una donna di 49 anni è stata uccisa a coltellate dal marito, oggi attorno alle 14,30, nella loro casa di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di Bergamo. L'uomo, di nazionalità nigeriana come la moglie, l'ha accoltellata mentre i due erano a casa da soli. Vani i soccorsi per la donna. ...

