Bergamo | donna uccisa a coltellate dal marito | arrestato

(Di giovedì 28 marzo 2024) Unadi 49 anni è statadal, oggi attorno alle 14,30, nella loro casa di via Donizetti a Cologno al Serio, in provincia di. L'uomo, di nazionalità nigeriana come la moglie, l'ha accoltellata mentre i due erano a casa da soli. Vani i soccorsi per la. Poco dopo l'uomo è statopoco dopo dai carabinieri di Treviglio.

