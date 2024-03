Donna uccisa a coltellate dal marito in provincia di Bergamo E’ il 12esimo femminicidio da inizio 2024

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 28 marzo 2024) Unadi 49 anni è statadal, attorno alle 14,30 di giovedì. L’omicidio è avvenuto nella casa della coppia a Cologno al Serio, indi, dove i due risiedevano da 4 anni. L’uomo, 43enne di nazionalità nigeriana come la moglie, l’ha accoltellata mentre i due erano a casa da soli. Dai primi rilievi parrebbe che a uccidere lasia stato un unico fendente. Vani i soccorsi per la. Poco dopo l’uomo è stato arrestato poco dopo dai carabinieri di Treviglio. Condotto in carcere, è accusato di omicidio volontario. carabinieri stanno cercando di far luce sul movente del delitto, che sarebbe avvenuto al culmine di una lite scoppiata dopo pranzo. Non è chiaro se abbia spiegato i motivi del suo gesto agli ...