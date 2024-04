Personaggi tv. “Grande Fratello” , ad un mese di distanza dalla fine del reality show di Canale Cinque condotto da Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continuano a far parlare di sé e del loro rapporto. Fiordaliso , proprio in merito a quella che tra i due sembra essere una ... Continua a leggere>>

Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi hanno formato una delle coppie più amate dai telespettatori del Grande Fratello , tant’è che anche dopo la fine della diciassettesima edizione del reality in molti sperano ancora di poterli vedere insieme in futuro. Il loro rapporto nella Casa di Cinecittà, ... Continua a leggere>>

Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti non starebbero vivendo una bella situazione a distanza di settimane dalla fine del Grande Fratello 2023. Infatti, dopo essere sembrati complici e aver passato molto tempo insieme, tanto che l’imprenditore ha trascurato diversi ex coinquilini, circolano voci ... Continua a leggere>>

grande fratello, intervista esclusiva a Vittorio Menozzi: "Beatrice Luzzi è una persona insostituibile - Vittorio Menozzi, tra i protagonisti della recente edizione del grande fratello, si è raccontato a cuore aperto ai microfoni di Comingsoon.it ...

Continua a leggere>>

Vittorio Menozzi compie 24 anni: ex concorrenti del GF si riuniscono per una festa indimenticabile, ma due assenze si fanno sentire - Lo scorso sabato sera, Vittorio Menozzi ha festeggiato il suo 24° compleanno a Milano con un'entusiasmante festa in discoteca. 'evento ha visto la ...

Continua a leggere>>

Inaugurato il restaurato casolare Impastato, Schifani, “Lotta alla mafia fatto culturale” - La cerimonia di inaugurazione con il presidente della Regione, che ha annunciato l'affidamento in comodato d'uso gratuito del sito alle associazioni del territorio impegnate nella salvaguardia della m ...

Continua a leggere>>