Beach volley | Nicolai e Cottafava qualificati per Parigi2024

Paolo Nicolai e Samuele Cottafava si sono ufficialmente qualificati ai Giochi Olimpici Parigi 2024 , in programma dal 26 luglio all’11 agosto. Si tratta della prima coppia italiana di Beach volley che ha staccato il pass per la 33^ edizione delle Olimpiadi. Decisivi i recenti risultati del ... Continua a leggere>>

Primo scoglio superato (e non era affatto scontato) per la coppia italiana composta da Gianluca Dal Corso e Marco Viscovich che hanno chiuso al terzo posto il girone e nella notte italiana affronteranno il secondo ostacolo del Challenge di >Xiamen in Cina, il playoff per entrare negli ottavi di ...

Continua a leggere>>