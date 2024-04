Baronissi | Picarone scende in campo Il Pd rimane con Petta

Leggi tutta la notizia su zon

(Di lunedì 15 aprile 2024) E sono tre. Arriva ufficialmente la terza candidatura a Sindaco di. Ad ufficializzarla l’assessore uscente Marcoche, attraverso una nota inviata a diversi canali di comunicazione,inper candidarsi come prossimo primo cittadino di. “Per. Noi ci siamo, ci siamo sempre stati. Ci saremo anche stavolta.È per i tantissimi cittadini che ci hanno premiato con tanto affetto, consenso e con una sincerafiducia che non intendiamo tradire.È per chi, come noi, ha condiviso l’impegno politico di partito, ispirandosi a valori non negoziabilidi lealtà, rispetto e coerenza, credendo nella politica nel senso più alto.È per l’incessante impegno tra i concittadini diche, negli ultimi 10 anni, non ha maismesso di ispirare ...