Serie B - 35esima giornata | Lecco in - colpo Asco -i, Bari adesso è tosta

(Di domenica 28 aprile 2024) Milano, 28 aprile 2024 - Dopo i due anticipi di venerdì, nelladi ieri (sabato 27 aprile, ndr) si è conclusa la trentacinquesimadiB. Dal Tardini è arrivato il primo verdetto dell'anno: poker del Parma che si avvicina alla A, mentre ilè matematicamente inC. Perde terreno il Como che non va oltre il pari a Marassi con la Sampdoria, un punto anche per Brescia e Spezia e Cittadella FeralpiSalò. Vince una gara fondamentale in chiave salvezza l'li a Terni, mentre ilne prende 4 a Cosenza eè in piena zona retrocessione. Ripercorriamo le sfide e vediamo come è cambiata la classifica. Il Parma condanna ilallaC Al Tardini non c'è partita, nonostante per gli ...