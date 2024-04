Amedeo Pagani - chi è l’ex marito di Barbara Alberti | Abbiamo passato una vita insiem - ci siamo lasciati perché l’ho tradito

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 aprile 2024) Produttore cinematografico e sceneggiatore,è stato sposato per lungo tempo con la scrittriceda cui ha avuto due figli, Malcom e Gloria Samuela., chi èdiNato in Etiopia il 30 novembre 1944, si laurea in Giurisprudenza intraprendendo poi la carriera giornalistica e diventando socio della Marsilio Editori. Fra le altre cose, diventa Presidente della Commissione Premi Qualità per il Cinema, Presidente di Producers on the Move, membro della giuria del Premio Solinas e membro fondatore della European Film Academy. Negli anni ’70, invece, intraprende il suo percorso da scrittore, sceneggiatore e produttore firmando i dialoghi di numerosi film ...