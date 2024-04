De Luca contro l' autonomia differenziata | Fuga al Nord - il Sud morirà

(Di lunedì 22 aprile 2024) «L'finirà per accentuare il divario-Sud e la marginalizzazione del Sud soprattutto in relazione a due grandi servizi di civiltà, la sanità...

Stava tornando a casa quando Luca Casali ha perso il contro llo della sua moto . Il 57enne è finito contro lo spartitraffico ed è sbalzato per diversi metri. Nonostante il trasporto in ospedale, è ...

"Quasi tutti gli autovelox non sono omologati", ma servono per fare cassa - Dopo il verdetto della Cassazione, i comuni sono preoccupati per possibili perdite di entrate da multe effettuate con strumenti non conformi ...tomshw

Cus Genova, il derby della palla ovale è biancorosso - I ragazzi di Andrew Robb superano i 'cugini' nel sentitissimo derby contro la Pro Recco Rugby, 'vendicando' così la sconfitta d’andata sotto Natale ...genovatoday

Truffa anziana con falso incidente: ladro arrestato davanti al bancomat - Si era spacciato per carabiniere, in realtà è un napoletano professionista dei raggiri sospettato di altri 4 furti ...primocanale