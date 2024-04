antony blinken in Cina per evitare il deterioramento dei rapporti con Pechino - Il segretario di stato americano antony blinken è in Cina per attenuare le divergenze con Pechino su Taiwan, guerra in Ucraina e questioni commerciali. Leggi ...

Il presidente cinese Xi incontra blinken a Pechino, 'Usa e Cina siano partner, non rivali' - Il segretario di Stato Usa ha visto anche il suo omologo Wang Yi e il ministro della Pubblica sicurezza Wang Xiaohong (ANSA) ...

Calciomercato, la Juventus punta su Di Gregorio del Monza per il dopo Szczesny - La Juventus guarda già al dopo Szczesny e l’obiettivo è quello di mettere le mani sul giovanissimo portiere del Monza, classe 1997, Michele De Gregorio. Il polacco, 34 anni, è sotto contratto fino a ...

