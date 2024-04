Il segretario di Stato Usa Antony Blinken è giunto a Pechino

Il segretario di Stato americano Antony Blinken è Stato costretto a percorrere in auto il tragitto da Parigi a Bruxelles di circa 300 km per partecipare al vertice della Nato a causa di un guasto meccanico all’aereo sul cui viaggiava. Lo ha ...

Rissa tra detenuti in carcere Lecce, aggredito un agente - LECCE - Un agente di polizia penitenziaria oggi ha subito un’aggressione nel carcere di Borgo San Nicola a Lecce durante una rissa tra detenuti leccesi e baresi. A denunciarlo è il segretario Osapp ...lagazzettadelmezzogiorno

"Non siamo carne da macello". L'ira degli agenti per gli scontri con gli anarchici a Torino - Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, ha inviato una lettera al capo della polizia per denunciare il fatto che gli agenti non possano agire per autodifesa ...ilgiornale

Da qui cominciano i viaggi dei migranti in Europa: il segretario di stato inglese James Cleverly ha visto Lampedusa con i propri occhi - E’ atterrato sull’isola in elicottero, accompagnato dal prefetto di Agrigento Filippo Romano e dal questore Tommaso Palumbo ...agrigentonotizie