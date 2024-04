Blinken minaccia la Cina | Smettete di aiutare la Russia nella guerra o agiremo

Che Antony Blinken , segretario di Stato americano, abbia incontrato Xi Jinping, leader cinese, oggi, in occasione della sua seconda visita a Pechino, è una notizia positiva pensando all’obiettivo dichiarato dalle due superpotenze: mantenere aperti i canali di comunicazione militari per evitare ... Continua a leggere>>

Gli Stati Uniti e la Cina dovrebbero essere «partner, non rivali». Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping incontrato oggi a Pechino il segretario di Stato americano Antony Blinken . «Ci sono ancora una serie di questioni che devono essere risolte e c'è ancora spazio per ulteriori sforzi», ha ...

Roma, 26 aprile 2024 – strette di mano, sorrisi, promesse di "rapporti più distesi", ma anche frecciatine più o meno pesanti. Il segretario di Stato americano Antony Blinken è stato in visita ufficiale in Cina dove ha incontrato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, prima, e il presidente ...

