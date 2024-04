730 semplificato | di cosa si tratta? Istruzioni invio e scadenze

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

730: la nuova versione della dichiarazione precompilata online dal pomeriggio del 30 aprile 2024. Come da qualche anno a questa parte, sarà l'Agenzia delle Entrate a inserire molti dati dei contribuenti. A questi poi toccherà inoltrare il modello così com'è oppure effettuare delle modifiche prima dell'. Anche questo processo adesso viene reso ancora più accessibile. Uno sguardo alle informazioni fondamentali sul tema.fiscali maggio 2024: quali sono? Date importanti