Dichiarazione dei redditi 2024 | dal 730 ‘semplificato’ a quello precompilato | ecco cosa cambia

(Di lunedì 15 aprile 2024) Importanti novità in arrivo per ladeicon il modello 730. Quest’anno sarà possibile effettuare laprecompilata con una nuova modalità, detta ‘semplificata’. Macambierà effettivamente? A partire dal 30 aprile, come stabilito dal decreto legislativo sugli adempimenti fiscali (1/), che recepisce alcuni principi direttivi della riforma fiscale (legge n. 111/2023), l’Agenzia delle Entrate sperimenta un nuovo metodo di comunicazione tra Fisco e contribuenti: la circolare 8/E fornisce le istruzioni operative su come compilare il modello per persone fisiche non titolari di partita Iva, titolari di partita Iva sostituti d’imposta e in materia di revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.Leggi anche: Scadenze fiscali maggio ...