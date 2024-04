Dichiarazione dei redditi 2024 | tutte le novità dal 730 semplificato alla precompilata | cosa cambia

cambia la dichiarazioni dei redditi . Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti... (ilmessaggero)

Importanti novità in arrivo per la Dichiarazione dei redditi 2024 con il modello 730. Quest’anno sarà possibile effettuare la Dichiarazione precompilata con una nuova modalità, detta ‘semplificata’. ... (thesocialpost)

Con il concordato preventivo biennale per le partite IVA cambiano le regole per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi. Ecco la Nuova scadenza. Il Decreto legislativo n. 1/2024 in tema di ... (informazioneoggi)