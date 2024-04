Voterò Giorgia Europee - l' annuncio di Michaela Biancofiore

La premier Meloni chiude la conferenza programmatica FdI a Pescara e annuncia la sua candida tura per Bruxelles in tutte le circoscrizioni. Schlein: «Un’ora di discorso senza affrontare i problemi degli italiani» Continua a leggere>>

« Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo. Votatemi scrivendo il mio nome, Giorgia, come mi chiamano tutti quelli che mi avvicinano. Ma non toglierò un solo minuto dell’attività del governo per fare campagna ...

Continua a leggere>>