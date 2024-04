VIDEO MotoGP - la caduta di Jorge Martin nel GP di Spagna | era in testa

(Di domenica 28 aprile 2024) Francesco Bagnaia ha fatto suo il Gran Premio di, quarto appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il portacolori del team Ducati Pramac ha regalato grandi emozioni, prima duellando con, quindi con Marc Marquez. Il primo, leader della classifica generale, ha commesso un grave errore a 15 giri dal termine, andando a cadere alla curva “Dani Pedrosa” e gettando alle ortiche punti pesanti. Una scivolata che costa a caro prezzo al nativo di Madrid che sembrava ormai pronto per la prima vera e propria fuga in classifica generale. Invece, per resistere alla pressione di Pecco Bagnaia, “ator” ha esagerato in staccata, il suo anteriore si è chiuso ed è finito nella ghiaia. Andiamo, quindi, a rivedere ladi ...

dichiara zioni forti di Jorge Martin ai microfoni di Sky Sport MotoGP sul suo futuro. Lo spagnolo del Team Pramac ha chiuso in quinta posizione il venerdì del GP di Spagna a Jerez de la Frontera, crescendo nel pomeriggio delle pre-qualifiche. A far parlare però sono le sue parole a Sky Sport in ... Continua a leggere>>

Mettere fieno in cascina. È con questo spirito che lo spagnolo Jorge Martin ha affrontato le qualifiche del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP . Sul circuito di Jerez de la Frontera, la pioggia è arrivata e ha scombinato non poco i piani dei team. In tutto questo, si è ... Continua a leggere>>

motogp, il GP di Spagna insegna come “it’s a long way to the top if you wanna rock’n’roll”. Vale per la musica e per lo sport - Il Gran Premio di Spagna ha rappresentato una sorta di ritorno al passato sotto svariati punti di vista, a cominciare dalla recrudescenza dello jorge Martin 1.0 ... La storia della motogp 2024 è tutta ...

Continua a leggere>>

Capolavoro di Bagnaia: vince a Jerez dopo una gara perfetta - Il campione del mondo risale nel primo giro fino in vetta, approfitta della caduta di Martin e inscena un duello serratissimo con Marquez. Adesso è secondo in classifica mondiale ...

Continua a leggere>>

VIDEO motogp, la caduta di jorge Martin nel GP di Spagna: era in testa - Francesco Bagnaia ha fatto suo il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di motogp 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il ...

Continua a leggere>>