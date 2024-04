MotoGP - Jorge Martin | Non mi aspettavo di essere in prima fila su pista umida a Jerez

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 27 aprile 2024) Mettere fieno in cascina. È con questo spirito che lo spagnoloha affrontato le qualifiche del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2024 di. Sul circuito dide la Frontera, la pioggia è arrivata e ha scombinato non poco i piani dei team. In tutto questo, si è venuta a creare la condizione peggiore per i piloti, ovvero di umido. Di conseguenza, si è dovuto fare di necessità virtù. Il migliore è stato Marc Marquez, che in sella alla Ducati Gresini ha ottenuto la pole-position. Alle spalle dell’asso iberico si sono classificati un redivivo Marco Bezzecchi, sulla Ducati del team gestito da Valentino Rossi, e il leader della classifica generale,(Ducati Pramac). Un buon riscontro per quest’ultimo, in considerazione delle difficoltà dei suoi ...