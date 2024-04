GP Spagna - MotoGP Sprint Race | Jorge Martin si impone sulle… Cadute

(Di sabato 27 aprile 2024) Sì è conclusa anche ladel Gran Premio didi. Ad aggiudicarsi la gara è stato, che potrebbe quasi reputarsi un superstite di una corsa ad eliminazione. Tante, tra cui anche quella di Bagnaia, che hanno portato ben pochi corridori a terminare la corsa. Seconda piazza per Acosta, terza per Quartararo. Ecco dunque come é andata ladel GP di. GP: vince, ma quante(Crediti foto:Facebook) 1SPA Pramac Ducati (GP24) 19m ...

Jorge Martin ha vinto la gara sprint del Gran Premio di Spagna , andata in scena sul circuito di Jerez e valida per il Mondiale MotoGP 2024. Lo spagnolo della Ducati Prima Pramac ha parlato a caldo subito dopo il traguardo: “Non ho mai messo di spingere, anche se è stata una sprint molto complicata ... Continua a leggere>>

motogp | Gp Jerez Sprint Race: Martin vince una pazza gara ricca di cadute eccellenti - motogp Gp spagna Jerez Sprint Race - Jorge Martin ha vinto una gara che potremmo definire ad eliminazione in quel di Jerez, quarto appuntamento della motogp 2024. Il leader della classifica iridata do ...

Continua a leggere>>

motogp, a Jerez Jorge Martin si conferma re della sprint race. Bagnaia fuori per una caduta - In una Sprint Race condizionata da tantissime cadute, a trionfare è il solito Jorge Martin con la Ducati Pramac davanti a Pedro Acosta (KTM GasGas) e Fabio Quartararo (Yamaha). Ritirati tra i tanti ...

Continua a leggere>>

motogp / Classifica Mondiale Piloti dopo la Sprint in spagna - Come cambia la classifica piloti dopo la Sprint in spagna, quarto atto del Motomondiale 2024 in corso sul circuito di Jerez ...

Continua a leggere>>