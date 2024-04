Viabilità Roma Regione Lazio del 28-04-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) VIABILITA’ 28 APRILE ORE 17.20 TOMMASO RENZI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INETNRA TRA DIRAMAIZONESUD E APPIA MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE TRA PONTAIN E ARDEATINA RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’A1 FIRENZE-ALL’ALTEZZA DI ORTE, TRAFFICO REGOLARE, SEMPRE SULL’A1 PER TRAFFICO INTENDO TROAVIAMO DELLE CODE TRA CALMONTONE E COLLE FERRO IN DIREZIONE DI NAPOLI CODE SULLA DIREAMAIZONENORD TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO IN DIREZOINE DI, SITUZIONE ANALOGA SULLA DIRAMAZIONESUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANDIAMO SULL’AURELIA DOVE A SEGUITO DI UN SINISTRO TROVIAMO DEGLI INCOLONNAMENTI TRA MALAGROTTTA E IL RACCORDO IN DIREZIONE ...