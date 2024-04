Step by Step - incontrarsi è una passeggiata | un cammino verso la festa dell’Europa

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Bergamo. Dal 7 al 9 maggio, viene accolto nuovamente il progetto “byè una”, evento che si svolge su La Via delle Sorelle, undi 130 chilometri attraterritori ricchi di storia, natura e cultura. Organizzato con il sostegno dei Comuni di Bergamo e Brescia, in collaborazione con Europe Direct Brescia, la Cooperativa Tempo Libero, il GAL Garda Valsabbia, Hg80 Impresa Sociale, Slow Ride Italy, Centopercento Teatro, e con il patrocinio del Parlamento europeo. “Le idee nascono e si producono attragli scambi”. Queste sono le parole di Nadia Ghisalberti, Assessora alla Cultura del Comune di Bergamo, inoltre, sottolinea che “by ...

