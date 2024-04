Traffico Roma del 28-04-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione risolto l’incidente è aperta la galleria Giovanni XXIII in direzione di via del Foro Italico è aperta anche via Boccea all’altezza di via Pasquale e rimane chiusa per lavori a Circonvallazione Casilina tra via Luigi De magistris e via Casilina In quest’ultima direzione sul Raccordo Anulare code a tratti per iltra via Laurentina è l’uscita per laFiumicino in carreggiata interna ad Ostia in corso la quarta edizione della corsa ciclistica dalle Cupole al mare partita la via Rodolfo Villani con arrivo al borghetto dei Pescatori deviate di Benevento diverse linee bus del trasporto pubblico per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della e della polizia locale di ...