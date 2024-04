Tommy Emmanuel in concerto all’Anfiteatro Romano di Terni il 31 luglio Aperta la prevendita dei biglietti

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 12 aprile 2024), leggenda mondiale della chitarra acustica, torna in Italia per unemozionante “in solo”. Ad ospitarlo, il 31di, sarà Visioninmusica, che da diverso tempo promuove in Umbria gli eventi del grande artista. La cornice scelta dalla direttrice artistica Silvia Alunni è lo scenario ideale per la performance di un’icona che ha ridefinito la tecnica del fingerstyle ispirando numerose generazioni di interpreti. Il Grammy per il miglior arrangiamento, vinto quest’anno per la reinterpretazione di Folsom Prison Blues di Johnny Cash insieme ai The String Revolution, è solo il culmine di una carriera piena di successi.è tra i pochi chitarristi al ...