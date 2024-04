Roma-Milan - Europa League | sfida apert - probabili formazioni e diretta tv

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 aprile 2024) Apporre la firma sulla grande partita disputata una settimana fa, nellad’andata, per vergare il passaggio alle semifinali. Mettere in campo una prova, potente, d’orgoglio per ribaltare la brutta prestazione casalinga che imporrà agli ospiti odierni di disputare una partita all’attacco sul manto erboso dello Stadio Olimpico. In questo giovedì sera andrà in scena il secondo atto di questo derby italiano in: la squadra di Daniele De Rossi sogna la terza semifinale consecutiva, mentre la compagine di Stefano Pioli, complice anche il tonfo gigantesco del Liverpool, tenterà di passare il turno per diventare la favorita assoluta della UEFA. Ecco tutto quello che c’è da sapere su, ritorno dei quarti di finale della seconda coppa europea del mondo ...