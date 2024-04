Traffico Roma del 28-04-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 28 aprile 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione permane la chiusura della galleria Giovanni XXIII per un incidente in direzione di via del Foro Italico sempre chiusa per incidente anche via Boccea all’altezza di via Pasquale II in uscita darisolto l’incidente in Piazza della Rovere con la riapertura della rampa di accesso alla galleria Lungotevere in Sassia per lavori chiusura temporanea della Circonvallazione Casilina tra via Luigi De magistris via Casilina In quest’ultima direzione presso la fiera disu via Portuense prosegue fino al primo maggio all’eventoincontra il mondo la rassegna di musica cultura arte e folklore dal mondo possibili disagi su via Portuense e laFiumicino ad Ostia in corso la quarta edizione della corsa ciclistica dalle Cupole al mare partita da via Rodolfo ...