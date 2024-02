Taekwondo | Dell’Aquila | “A Parigi voglio confermare l’oro | non sento pressione”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Vito, campione olimpico di, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad Italia Team TV: “Ho iniziato a praticare ila settembre del 2008, dopo l’Olimpiade di Pechino. Quando nel 2014 ho vinto i Mondiali Cadetti ho capito che questo sport sarebbe potuto diventare più che una semplice passione per me. La verità è che non me lo aspettavo, mi ritenevo scarso”. Si pensa ora ai Giochi di: “Non. Devo fare solo il mio lavoro: allenarmi e combattere. L’obiettivo èla medaglia d’oro, ma ragioniamo passo per passo. Midivertire e vivere le cose con leggerezza”. SportFace.