Taekwondo - i convocati dell’Italia per gli Europei | Dell’Aquila e Alessio le stelle azzurre a Belgrado

(Di martedì 23 aprile 2024) Da giovedì 9 a domenica 12 maggiosarà teatro dei Campionati2024 di, primo grande evento della stagione con in palio le medaglie. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista nella rassegna continentale, potendo contare anche sui tre atleti che hanno ottenuto il pass per i Giochi Olimpici di Parigi: Vito(-58 kg), Simone(-80 kg) e Ilenia Matonti (-49 kg). La direzione tecnica nazionale ha selezionato inoltre per gliSenior anche Andrea Conti (54), Daniel Lo Pinto (63), Antonio Falco (68), Angelo Mangione (74), Mattia Molin (+87) in campo maschile e Sofia Zampetti (46), Sarah Al Halwani (53), Giada Al Halwani (57), Luna De Matteo (62) e Natalia D’Angelo (67). L’evento è di classificazione G4, quindi assegna punti preziosi ...