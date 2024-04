Sud Pontino Telethon - tutto pronto per la Campagna di Primavera a Castelfort - Formia e Itri

(Di domenica 28 aprile 2024) SUD– Torna l’appuntamento a supporto della ricerca scientifica. I volontari saranno nelle piazze italiane in particolare nelle giornate di sabato 4 e domenica 5 maggio, tra cui quelli del basso Sude aanche con l’associazione A.I.L.U. Come è ormai tradizione, anche questa volta i coordinamenti di volontari delle aree Sud L'articolo Temporeale Quotidiano.

Formia , 22 marzo 2024 – In merito all’attuale Emergenza sanitaria nel sud pontino , il Sindaco di Formia Gianluca Taddeo ha richiesto la convocazione, in tempi brevi, di un Consiglio comunale d’urgenza ad hoc sul tema della gestione dei servizi sanitari, strettamente connesso all’imminente apertura ... Continua a leggere>>

Formia – Il presidente del consiglio comunale Pasquale Cardillo Cupo ha convocato formalmente una riunione straordinaria del consiglio comunale di Formia con un solo punto all’ordine del giorno: “ Emergenza sanitaria nel Sud Pontino “; la calendarizzazione è per mercoledì 27 marzo alle 16 presso la ... Continua a leggere>>

Sud pontino / “Un salario minimo stagionale per i comuni del Golfo”, la proposta contro il lavoro nero - SUD pontino – “Alcuni giorni fa una testata on line del Golfo, attraverso un suo post, invitava i lettori a commentare i motivi di un apparente paradosso: In estate cresce la domanda di lavoro, ma si ...

9 comuni pontini insigniti del titolo di Comunità Europea dello Sport 2024 - Latina, Sabaudia, Terracina, Fondi, Maenza, Priverno, Pontinia, San Felice e formia sono state insignite del titolo di European Community of Sport 2024, con la denominazione di Comunità Pontina dello ...

A Latina il Villaggio europeo dello sport dal 23 al 30 settembre - Il 29 aprile a Roma, presso il salone d’onore del Coni, avrà luogo il Gala European City of Sport per la consegna dei riconoscimenti Aces ...

