Sud Pontino Controlli a tappeto nel fine settimana a Formia | Minturno | Castelforte e Santi Cosma e Damiano

(Di lunedì 4 marzo 2024) SUD– Nel corso della serata del 2 e 3 marzo 2024, su disposizione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina, i militari della Compagnia di, hanno eseguito un servizio di controllo straordinario del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, ma soprattutto per dare percezione e sicurezza nelle zone colpite dai L'articolo Temporeale Quotidiano.

Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 La comunità di Fondi si è commossa per la scomparsa di suor Anna Michelina Cristinziani, deceduta lo scorso 16 febbraio ad ... (dayitalianews)

Pubblicato il 4 Marzo, 2024 Un fine settimana turbolento quello vissuto a Fondi, soprattutto a casa di un episodio di furto trasformatosi in una rapina ... (dayitalianews)

Continue minacce alla moglie, coltello puntato alla gola ed un dito rotto; denunciato nel sud Pontino: La denuncia dell'uomo di Formia ha portato i Carabinieri ad effettuare il ritiro cautelativo dell'arsenale dell'uomo: 9 fucili, 3 pistole a salve, 2 pugnali, 13 coltelli a serramanico di varie dimensi ...latinaquotidiano

Scontro all’incrocio nel sud Pontino: due feriti ricoverati al Dono Svizzero: Nel corso della mattinata odierna, nel Comune di SS. Cosma e Damiano, alla rotatoria Cerri Aprano, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Castelforte intervenuti ...latinaquotidiano

Frosinone, Consorzio industriale: De Angelis rassegna le dimissioni, arriva il commissario Trequattrini: Francesco De Angelis, ex assessore regionale ed ex eurodeputato del Pd, dopo quasi due anni e mezzo di mandato ha rassegnato le dimissioni dai vertici del Consorzio industriale del Lazio. Al suo posto ...msn