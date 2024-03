Emergenza sanitaria nel sud pontino | il Sindaco di Formia richiede un Consiglio comunale ad hoc

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 22 marzo 2024), 22 marzo 2024 – In merito all’attualenel sud, ildiGianluca Taddeo ha richiesto la convocazione, in tempi brevi, di und’urgenza ad hoc sul tema della gestione dei servizi sanitari, strettamente connesso all’imminente apertura dei cantieri per la ristrutturazione e l’ampliamento del Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Dono Svizzero’ di– Dea di I Livello – che svolge un ruolo fondamentale e strategico non solo per l’intero comprensorio del Golfo di Gaeta, ma anche per la vicina regione Campania. Il primo cittadino interviene sulla pesante situazione che coinvolge ormai da tantissimi anni il plesso che necessita assolutamente di adeguamenti e interventi ...