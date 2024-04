Una faida tra rom dietro l’omicidio di Jhonny Sulejmanovic a Milano?

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 aprile 2024), 18enne bosniaco, stava dormendo in un Fiat Ducato in via Varsavia aieri, 26 aprile 2024 alle 3 di notte. Con lui c’era la moglie incinta Samantha. All’improvviso qualcuno ha infranto i finestrini dal furgone. Poi, quando lui è uscito, gli hanno sparato almeno tre colpi di pistola. I killer erano almeno in quattro. Sono fuggiti a bordo di un’auto. Ed è stata una spedizione punitiva. Forse per una rivalità con un’altra fazione di nomadi. Si parla di una lite avvenuta qualche settimana fa a Torino. Un uomo di 64 anni che si chiama anche lui di cognomeè stato aggredito e malmenato. Gli avversari, scrive La Stampa, di cognome fanno Salkanovic. «Ci sarà una vendetta» L’aggredito ha chiamato in aiuto i familiari. Durante la rissa una donna incinta è stata colpita e ...