Sono l’allenatore più felice del mondo

(Di domenica 28 aprile 2024) "Abbiamo fatto una grandissima gara: complimenti ai giocatori ma quelli più grandi vanno al: ha dato sicurezza, tranquillità e trasmesso consapevolezza e grande coraggio. Ha un grandissimo merito". Il presidente Carmelo Salerno è visibilmente commosso nel post gara, e spende parole al miele per Nesta. "Nei primi 45’ non meritavamo lo svantaggio, avevamo avuto due occasioni clamorose. Abbiamo fatto una grandissima gara. A Reggio non si vedono da 25 anni due campionati di fila in Serie B…". Salerno s’interrompe. "Scusate…". Voce rotta dalla forte emozione. Lucciconi. Poi riprende. "Abbiamo fatto finora un cammino strepitoso. Certo, non in casa, ma abbiamo compensato fuori. Dobbiamo essere tutti orgogliosi, ma ancora mancano dei punti per la certa salvezza". Salerno spiega il perché di così tanta emozione. "Abbiamo sofferto: tanti infortuni, poi le ultime tre ...